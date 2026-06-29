Inter, gol e prima gioia Mondiale comune per Sucic e capitan Lautaro

38esimo gol, primo centro al Mondiale (aveva segnato al Mondiale 2022 ai rigori con l'Olanda e non nei tempi regolamentari). Su rigore è arrivato il gol di Lautaro Martinez con l'Argentina di Lionel Messi. Una gioia attesa per il capitano dell'Inter e che si è materializzata nella gara contro la Giordania, l'ultima gara dei gironi che ha portato la Nazionale di Scaloni a qualificarsi ai sedicesimi di finale al primo posto nel suo girone a punteggio pieno. Così arriverà una partita sulla carta agevole contro Capo Verde e un eventuale ottavo contro la vincente della partita tra Egitto ed Australia.