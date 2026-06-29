38esimo gol, primo centro al Mondiale (aveva segnato al Mondiale 2022 ai rigori con l'Olanda e non nei tempi regolamentari). Su rigore è arrivato il gol di Lautaro Martinez con l'Argentina di Lionel Messi. Una gioia attesa per il capitano dell'Inter e che si è materializzata nella gara contro la Giordania, l'ultima gara dei gironi che ha portato la Nazionale di Scaloni a qualificarsi ai sedicesimi di finale al primo posto nel suo girone a punteggio pieno. Così arriverà una partita sulla carta agevole contro Capo Verde e un eventuale ottavo contro la vincente della partita tra Egitto ed Australia.
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fcinter1908 nazionali Inter, gol e prima gioia Mondiale comune per Sucic e capitan Lautaro
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Inter, gol e prima gioia Mondiale comune per Sucic e capitan Lautaro
Due gol che hanno aiutato Argentina e Croazia a raggiungere i sedicesimi: ora due ostacoli diversi per i due nerazzurri
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Una gioia da prima volta al Mondiale anche per il centrocampista dell'Inter, Petar Sucic che ha segnato il suo secondo gol con la maglia della Nazionale croata, alla sua ventesima presenza. Fondamentale la rete per battere il Ghana e permettere alla Croazia di raggiungere il secondo posto nel gruppo L. Ai sedicesimi l'ostacolo Portogallo. La Nazionale di Cristiano Ronaldo.
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