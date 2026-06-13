Dopo il sogno svanito con la Francia, l'attaccante dell'Inter ha scelto di ripartire dalla nazionale dei suoi genitori

Alessandro De Felice Redattore 13 giugno 2026 (modifica il 13 giugno 2026 | 21:46)

Dopo averci provato con la Francia, Ange-Yoan Bonny ha scelto la Costa d’Avorio. L’attaccante dell’Inter ha esordito con l’U19 transalpina nel 2022, con la Francia. Nel 2022 ha iniziato con l’Under 19 arrivando alle semifinali dell’Europeo di categoria. Poi l’Under 20, e anche l’Under 21, con cui ha raccolto 19 presenze.

“La Costa d’Avorio, la nazionale dei suoi genitori, lo corteggiava da tempo e così questa primavera Ange-Yoann ha deciso e ha cambiato il blu con l’arancione, i galletti con gli elefanti”.

La Gazzetta dello Sport aggiunge:

“Con la Francia era chiuso da fenomeni: il reuccio Mbappé e la corte del PSG, Doué, un altro ivoriano che ha il fratello che gioca con Bonny, Barcola, Dembélé e via dicendo. In Costa d’Avorio l’apprezzano tanto e davanti non sono granché forniti. Richiesta di cambio accettata dalla Fifa e il debutto da sogno il 4 giugno a Parigi contro la sua Francia, 23 minuti e una vittoria per 2-1 contro la nazionale del Paese dove è nato”.

Domani contro l’Ecuador, Bonny debutterà ai Mondiali, nella sfida in programma a Filadefia: “Può diventare il nuovo Drogba? A 22 anni ha davanti a sé un sacco di tempo, ma l’asticella è molto alta”.