FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Mondiali, le formazioni ufficiali di Qatar-Svizzera: l’interista Akanji titolare

nazionali

Mondiali, le formazioni ufficiali di Qatar-Svizzera: l’interista Akanji titolare

Mondiali, le formazioni ufficiali di Qatar-Svizzera: l’interista Akanji titolare - immagine 1
Le scelte dei due ct per la sfida valida per il Girone B dei Mondiali 2026: il difensore nerazzurro in campo dal 1'
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il programma della prima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 prosegue con la sfida del Gruppo B tra Qatar e Svizzera, in programma alle 21 italiane a al Levi's Stadium di Santa Clara.

Le due squadre scendono in campo nel match che mette in palio il primo posto del gruppo dopo il pari tra Canada e Bosnia per 1-1.

Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali, con il difensore elvetico dell’Inter Manuel Akanji titolare.

Mondiali, le formazioni ufficiali di Qatar-Svizzera: l’interista Akanji titolare- immagine 2
getty

Le formazioni ufficiali di Qatar-Svizzera:

QATAR (4-3-3): Abunada; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed; Laye, Madibo, Abdulsallam; Abdurisag, Afif, Edmilson.

A disposizione: Zakaria, Barsham, Mendes, Albrake, AlHussein, Hatem, Boudiaf, Alganehi, Fathy, Al Aaeldin, Muntari, Alhaydos, Ali, Mohammed, Manai. Allenatore: Julen Lopetegui.

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Vargas, Ndoye; Embolo.

A disposizione: Mvogo, Keller, Muheim, Widmer, Coemert, Amenda, Jaquez, Manzambi, Jashari, Sow, Rieder, Fassnacht, Okafor, Amdouni, Itten. Allenatore: Murat Yakin.

Leggi anche
Mondiali 2026, furto di palloni e attrezzature nel ritiro dell’Inghilterra: indaga la Polizia
Mondiali, poker degli USA contro il Paraguay: doppietta per Balogun, risultato e marcatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA