Il programma della prima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 prosegue con la sfida del Gruppo B tra Qatar e Svizzera, in programma alle 21 italiane a al Levi's Stadium di Santa Clara.
nazionali
Mondiali, le formazioni ufficiali di Qatar-Svizzera: l’interista Akanji titolare
Le due squadre scendono in campo nel match che mette in palio il primo posto del gruppo dopo il pari tra Canada e Bosnia per 1-1.
Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali, con il difensore elvetico dell’Inter Manuel Akanji titolare.
Le formazioni ufficiali di Qatar-Svizzera:
QATAR (4-3-3): Abunada; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed; Laye, Madibo, Abdulsallam; Abdurisag, Afif, Edmilson.
A disposizione: Zakaria, Barsham, Mendes, Albrake, AlHussein, Hatem, Boudiaf, Alganehi, Fathy, Al Aaeldin, Muntari, Alhaydos, Ali, Mohammed, Manai. Allenatore: Julen Lopetegui.
SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Vargas, Ndoye; Embolo.
A disposizione: Mvogo, Keller, Muheim, Widmer, Coemert, Amenda, Jaquez, Manzambi, Jashari, Sow, Rieder, Fassnacht, Okafor, Amdouni, Itten. Allenatore: Murat Yakin.
© RIPRODUZIONE RISERVATA