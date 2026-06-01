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fcinter1908 nazionali Europei U17, l’Italia vola in semifinale: 3-3 con la Danimarca e pass, sfiderà la Spagna
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Europei U17, l’Italia vola in semifinale: 3-3 con la Danimarca e pass, sfiderà la Spagna
Dopo il pari pirotecnico, gli Azzurrini sfideranno i pari età della Spagna in semifinale, seconda nel girone vinto dal Belgio
L’Italia Under 17 accede alle semifinale degli Europei di categoria. Gli Azzurrini pareggiano 3-3 contro i pari età della Danimarca, un risultato che consente agi uomini di Franceschini di accedere alla fase eliminazione diretta da prima in classifica.
Dopo lo svantaggio iniziale firmato da Bro Hansen, l’Italia la ribalta con i gol di Biondini, Dattilo e Donato. Nella ripresa, gli scandinavi trovano il pari con le reti di Ekstrand e Khatar al 91’.
L’Italia U17 sfiderà i pari età della Spagna in semifinale, seconda nell'altro girone vinto dal Belgio.
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