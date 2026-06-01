FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Europei U17, l’Italia vola in semifinale: 3-3 con la Danimarca e pass, sfiderà la Spagna

nazionali

Europei U17, l’Italia vola in semifinale: 3-3 con la Danimarca e pass, sfiderà la Spagna

Europei U17, l’Italia vola in semifinale: 3-3 con la Danimarca e pass, sfiderà la Spagna - immagine 1
Dopo il pari pirotecnico, gli Azzurrini sfideranno i pari età della Spagna in semifinale, seconda nel girone vinto dal Belgio
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

L’Italia Under 17 accede alle semifinale degli Europei di categoria. Gli Azzurrini pareggiano 3-3 contro i pari età della Danimarca, un risultato che consente agi uomini di Franceschini di accedere alla fase eliminazione diretta da prima in classifica.

Europei U17, l’Italia vola in semifinale: 3-3 con la Danimarca e pass, sfiderà la Spagna- immagine 2
Getty Images

Dopo lo svantaggio iniziale firmato da Bro Hansen, l’Italia la ribalta con i gol di Biondini, Dattilo e Donato. Nella ripresa, gli scandinavi trovano il pari con le reti di Ekstrand e Khatar al 91’.

L’Italia U17 sfiderà i pari età della Spagna in semifinale, seconda nell'altro girone vinto dal Belgio.

Leggi anche
Italia U17, successo all’esordio agli Europei: Francia KO 1-0, decide Perillo
Abbiati: “Nazionale? Partirei dall’idea di Spalletti. Rosa Inter superiore a quella del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA