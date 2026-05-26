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fcinter1908 nazionali Italia U17, successo all’esordio agli Europei: Francia KO 1-0, decide Perillo
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Italia U17, successo all’esordio agli Europei: Francia KO 1-0, decide Perillo
Gli azzurrini si aggiudicano la prima sfida della fase a gironi del campionato europeo di categoria: la rete arriva nella ripresa
L’Italia Under 17 di Daniele Franceschini parte bene agli Europei di categoria, in corso in Estonia. Gli Azzurrini si aggiudicano il primo match del Gruppo B contro i pari età della Francia grazie ad una Rete di Perillo.
La rete arriva al 55’: sulla mezza rovesciata di Casagrande, il portiere transalpino Decrenisse sbaglia l’uscita e lascia il pallone all’attaccante dell’Empoli, che non sbaglia.
L’Italia conquista i primi tre punti agli Europei Under 17 e attende le prossime sfide contro Danimarca e Montenegro: il prossimo impegno è proprio contro i balcanici venerdì alle 13.30.
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