FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Italia U17, successo all’esordio agli Europei: Francia KO 1-0, decide Perillo

nazionali

Italia U17, successo all’esordio agli Europei: Francia KO 1-0, decide Perillo

Italia U17, successo all’esordio agli Europei: Francia KO 1-0, decide Perillo - immagine 1
Gli azzurrini si aggiudicano la prima sfida della fase a gironi del campionato europeo di categoria: la rete arriva nella ripresa
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

L’Italia Under 17 di Daniele Franceschini parte bene agli Europei di categoria, in corso in Estonia. Gli Azzurrini si aggiudicano il primo match del Gruppo B contro i pari età della Francia grazie ad una Rete di Perillo.

Italia U17, successo all’esordio agli Europei: Francia KO 1-0, decide Perillo- immagine 2
Getty Images

La rete arriva al 55’: sulla mezza rovesciata di Casagrande, il portiere transalpino Decrenisse sbaglia l’uscita e lascia il pallone all’attaccante dell’Empoli, che non sbaglia.

L’Italia conquista i primi tre punti agli Europei Under 17 e attende le prossime sfide contro Danimarca e Montenegro: il prossimo impegno è proprio contro i balcanici venerdì alle 13.30.

Leggi anche
Abbiati: “Nazionale? Partirei dall’idea di Spalletti. Rosa Inter superiore a quella del...
DT Udinese: “Richieste per Solet, l’importante è sostituirlo. Ausilio? Gli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA