Italia U17, successo all’esordio agli Europei: Francia KO 1-0, decide Perillo

La rete arriva al 55’: sulla mezza rovesciata di Casagrande, il portiere transalpino Decrenisse sbaglia l’uscita e lascia il pallone all’attaccante dell’Empoli, che non sbaglia.

L’Italia conquista i primi tre punti agli Europei Under 17 e attende le prossime sfide contro Danimarca e Montenegro: il prossimo impegno è proprio contro i balcanici venerdì alle 13.30.