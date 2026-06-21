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fcinter1908 nazionali Mondiali 2026, la Spagna si rialza: poker autorevole all’Arabia Saudita, in gol anche Yamal
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Mondiali 2026, la Spagna si rialza: poker autorevole all’Arabia Saudita, in gol anche Yamal
Dopo il deludente pareggio all'esordio contro Capo Verde, la Spagna di De La Fuente si riprende alla grande e seppellisce l'Arabia Saudita
Dopo il deludente pareggio all'esordio contro Capo Verde, la Spagna di De La Fuente si riprende alla grande e seppellisce l'Arabia Saudita con un poker, avvicinandosi ai sedicesimi di finale.
Partita senza storia, sbloccata dopo pochi minuti da Lamine Yamal. I rossi chiudono il primo tempo in vantaggio addirittura di tre gol: dopo la rete dell'attaccante del Barcellona, infatti, arriva la doppietta di Oyarzabal.
Nella ripresa, l'autogol di Tambakti chiude i conti.
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