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fcinter1908 nazionali Mondiali 2026, la Spagna si rialza: poker autorevole all’Arabia Saudita, in gol anche Yamal

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Mondiali 2026, la Spagna si rialza: poker autorevole all’Arabia Saudita, in gol anche Yamal

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Dopo il deludente pareggio all'esordio contro Capo Verde, la Spagna di De La Fuente si riprende alla grande e seppellisce l'Arabia Saudita
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo il deludente pareggio all'esordio contro Capo Verde, la Spagna di De La Fuente si riprende alla grande e seppellisce l'Arabia Saudita con un poker, avvicinandosi ai sedicesimi di finale.

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Partita senza storia, sbloccata dopo pochi minuti da Lamine Yamal. I rossi chiudono il primo tempo in vantaggio addirittura di tre gol: dopo la rete dell'attaccante del Barcellona, infatti, arriva la doppietta di Oyarzabal.

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Nella ripresa, l'autogol di Tambakti chiude i conti.

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