Kahveci attacca Calhanoglu: “Si è assunto poche responsabilità. All’Inter…”

Nihat Kahveci, ex attaccante, ha attaccato Hakan Calhanoglu e Arda Guler dopo la sconfitta col Paraguay

Matteo Pifferi Redattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 18:46)

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La Turchia è una delle più grandi delusioni del Mondiale perché Calhanoglu e compagni, dopo due sconfitte in due giornate, sono già eliminati con un turno d'anticipo.

Nihat Kahveci, ex attaccante della Nazionale turca, non ha usato giri di parole per criticare i giocatori: "Se chi deve assumersi le proprie responsabilità in campo non lo fa, le cose non andranno bene. Arda Guler, per esempio, non dovrebbe offendersi per le critiche. E' il nostro tesoro, gioiello, è nostro figlio, io sono uno di quelli che lo elogia. Arda però ha giocato in maniera deludente, non ha rischiato la giocata contro il Paraguay nonostante loro fossero in inferiorità numerica"

"Nessuno dovrebbe parlarmi del cross che ha fatto o del colpo di testa di Deniz Gul. Arda, che gioca nel Real Madrid e ci rappresenta con orgoglio, non dovrebbe assumersi così poche responsabilità. Lo stesso vale per Hakan Çalhanoğlu, che sta brillando all'Inter. Chi avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità non l'ha fatto"