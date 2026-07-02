Paolo Maldini sogno di Giovanni Malagò per la Nazionale . Il nuovo presidente della FIGC è in pressing sull'ex capitano e dirigente del Milan: ecco le ultimissime dal canale YouTube di Fabrizio Romano .

"Sta iniziando a nascere la Nazionale di Giovanni Malagò e il nome di Paolo Maldini resta un sogno vivo. Non c’è un accordo ancora, le valutazioni continuano, ma Malagò a Maldini tiene veramente tanto, è una priorità assoluta, è un sogno. Su di lui la Federazione non si arrende.

Maldini prende un progetto solo quando è sicuro di avere lo spazio giusto, bene o male che vada, al Milan ha vinto lo scudetto e non deve presentasi a nessuno. La Federazione continua a spingere e sperare, è una vicenda da tenere d’occhio", ha spiegato Romano.