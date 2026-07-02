FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Romano: “Maldini priorità assoluta di Malagò per la Nazionale: Paolo prende progetto se…”

nazionali

Romano: “Maldini priorità assoluta di Malagò per la Nazionale: Paolo prende progetto se…”

Romano: “Maldini priorità assoluta di Malagò per la Nazionale: Paolo prende progetto se…” - immagine 1
Paolo Maldini sogno di Giovanni Malagò per la Nazionale: ecco le ultimissime da Fabrizio Romano sulla situazione
Alessandro Cosattini Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Paolo Maldini sogno di Giovanni Malagò per la Nazionale. Il nuovo presidente della FIGC è in pressing sull'ex capitano e dirigente del Milan: ecco le ultimissime dal canale YouTube di Fabrizio Romano.

Maldini Muschio Selvaggio

"Sta iniziando a nascere la Nazionale di Giovanni Malagò e il nome di Paolo Maldini resta un sogno vivo. Non c’è un accordo ancora, le valutazioni continuano, ma Malagò a Maldini tiene veramente tanto, è una priorità assoluta, è un sogno. Su di lui la Federazione non si arrende.

Romano: “Maldini priorità assoluta di Malagò per la Nazionale: Paolo prende progetto se…”- immagine 3

Maldini prende un progetto solo quando è sicuro di avere lo spazio giusto, bene o male che vada, al Milan ha vinto lo scudetto e non deve presentasi a nessuno. La Federazione continua a spingere e sperare, è una vicenda da tenere d’occhio", ha spiegato Romano.

Leggi anche
Argentina, Lautaro titolare contro Capo Verde? “Maledizione spezzata”, “Ha...
Mondiali, Messico agli ottavi: battuto l’Ecuador 2-0, ora Inghilterra o RD Congo

© RIPRODUZIONE RISERVATA