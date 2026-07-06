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TRUMP CONFERMA

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Donald Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Folarin Balogun: "Sì, l'ho fatto", ha detto il presidente. "Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati. L'arbitro è un po' sospetto, se guardiamo al suo passato. Ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere".

"Sono una persona a cui piace lo sport e quello non era un fallo. Balogun? Uno dei migliori giocatori della nazionale americana".

"Ho chiesto una revisione a un uomo che è molto rispettato. Non gli ho detto cosa fare, non è stato lui a prendere la decisione: è stato un comitato a farlo, è stata una decisione brillante", ha messo in evidenza Trump.