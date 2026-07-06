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fcinter1908 nazionali Balogun, Trump: “Mai saputo cosa sia un cartellino rosso. Ho parlato con Infantino perché non puoi…”
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Balogun, Trump: “Mai saputo cosa sia un cartellino rosso. Ho parlato con Infantino perché non puoi…”
Il presidente degli Stati Uniti ha parlato della vicenda riguardante l'espulsione revocata all'attaccante americano
Donald Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Folarin Balogun: "Sì, l'ho fatto", ha detto il presidente. "Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati. L'arbitro è un po' sospetto, se guardiamo al suo passato. Ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere".
"Sono una persona a cui piace lo sport e quello non era un fallo. Balogun? Uno dei migliori giocatori della nazionale americana".
"Ho chiesto una revisione a un uomo che è molto rispettato. Non gli ho detto cosa fare, non è stato lui a prendere la decisione: è stato un comitato a farlo, è stata una decisione brillante", ha messo in evidenza Trump.
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