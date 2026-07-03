Il Portogallo ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 che si è giocata a Toronto

Marco Macca Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 07:49)

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Il Portogallo ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al '52, al '67 da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al '90+3 da Goncalo Ramos. Per fuorigioco al '60 è stato annullato un gol a Cristiano Ronaldo, e all''80 uno a Sucic e al '90+13 uno a Gvardiol.

C'è grande delusione nella squadra croata per la sconfitta. Ma c'è anche rabbia per il gol annullato nel recupero - al '90+13 - su indicazione del Var: Gvardiol ha buttato in rete un pallone toccato in area da Pasalic, considerato in fuorigioco. Ma le riprese televisive non sono riuscite a fare chiarezza su un presunto tocco di Matanovic che avrebbe reso irregolare l'azione. Modric e compagni hanno protestato a lungo ma l'arbitro norvegese Eskas, dopo aver rivisto l'azione al monitor, ha deciso di annullare il gol che avrebbe portato la partita ai supplementari.

Nell'altra partita della notte, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, che si è giocata a Vancouver. Le reti sono state realizzate da Embolo al '10 e da Ndoye al '46.