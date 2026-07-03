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Mondiali 2026, Portogallo e Svizzera agli ottavi: battute nella notte Croazia e Algeria

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Il Portogallo ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 che si è giocata a Toronto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Il Portogallo ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al '52, al '67 da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al '90+3 da Goncalo Ramos. Per fuorigioco al '60 è stato annullato un gol a Cristiano Ronaldo, e all''80 uno a Sucic e al '90+13 uno a Gvardiol.

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C'è grande delusione nella squadra croata per la sconfitta. Ma c'è anche rabbia per il gol annullato nel recupero - al '90+13 - su indicazione del Var: Gvardiol ha buttato in rete un pallone toccato in area da Pasalic, considerato in fuorigioco. Ma le riprese televisive non sono riuscite a fare chiarezza su un presunto tocco di Matanovic che avrebbe reso irregolare l'azione. Modric e compagni hanno protestato a lungo ma l'arbitro norvegese Eskas, dopo aver rivisto l'azione al monitor, ha deciso di annullare il gol che avrebbe portato la partita ai supplementari. 

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Nell'altra partita della notte, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, che si è giocata a Vancouver. Le reti sono state realizzate da Embolo al '10 e da Ndoye al '46.

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