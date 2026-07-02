La Spagna supera nettamente l’Austria e vola agli ottavi dei Mondiali in corso in Messico, Canada e Stati Uniti.
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fcinter1908 nazionali Mondiali, la Spagna vola agli ottavi: l’Austria di Arnautovic KO 3-0
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Mondiali, la Spagna vola agli ottavi: l’Austria di Arnautovic KO 3-0
Agli ottavi le Furie Rosse affronteranno la vincente della sfida tra Portogallo e Croazia, in un match che si preannuncia spettacolare
Le Furie Rosse superano Arnautovic e compagno con un netto 3-0 grazie alla doppietta di uno scatenato Mikel Oyarzabal e il gol di Pedro Porro.
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La Spagna sblocca il risultato al 37’ con Oyarzabal, che su assist di Cucurella gira verso la porta e firma l’1-0.
Le altre due reti arrivano nella ripresa: al 66' Porro firma il raddoppio di testa al termine dell'ennesima azione corale, mentre il tris arriva all’89' ancora con Oyarzabal, lasciato tutto solo nel cuore dell'area.
Agli ottavi le Furie Rosse affronteranno la vincente della sfida tra Portogallo e Croazia.
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