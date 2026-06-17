FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Mondiali, Argentina vince 3-0 ma per Gazzetta Lautaro è insufficiente: ecco il motivo

nazionali

Mondiali, Argentina vince 3-0 ma per Gazzetta Lautaro è insufficiente: ecco il motivo

Mondiali, Argentina vince 3-0 ma per Gazzetta Lautaro è insufficiente: ecco il motivo - immagine 1
Nonostante la vittoria per 3-0 dell'Argentina contro l'Algeria, Lautaro Martinez, in campo per 55', non raggiunge la sufficienza secondo La Gazzetta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Nonostante la vittoria per 3-0 dell'Argentina contro l'Algeria, Lautaro Martinez, in campo per 55', non raggiunge la sufficienza secondo La Gazzetta dello Sport. Ecco il voto al capitano dell'Inter e la spiegazione.

Mondiali, Argentina vince 3-0 ma per Gazzetta Lautaro è insufficiente: ecco il motivo- immagine 2

Incolore. Le sue cose migliori sono l’assist per il gol di Messi cancellato dal fuorigioco e una girata in area a inizio ripresa su cui Zidane fa una delle uniche due cose buone della partita. Scaloni lo toglie al 55’.

Leggi anche
Thuram geloso di Lautaro con Messi? L’Inter lo fa ridere: “Non preoccuparti Marcus,...
Dibu Martinez: “Argentina favorita? Assolutamente no. Il mio gioco su Lautaro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA