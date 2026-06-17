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fcinter1908 nazionali Mondiali, Argentina vince 3-0 ma per Gazzetta Lautaro è insufficiente: ecco il motivo
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Mondiali, Argentina vince 3-0 ma per Gazzetta Lautaro è insufficiente: ecco il motivo
Nonostante la vittoria per 3-0 dell'Argentina contro l'Algeria, Lautaro Martinez, in campo per 55', non raggiunge la sufficienza secondo La Gazzetta
Nonostante la vittoria per 3-0 dell'Argentina contro l'Algeria, Lautaro Martinez, in campo per 55', non raggiunge la sufficienza secondo La Gazzetta dello Sport. Ecco il voto al capitano dell'Inter e la spiegazione.
Incolore. Le sue cose migliori sono l’assist per il gol di Messi cancellato dal fuorigioco e una girata in area a inizio ripresa su cui Zidane fa una delle uniche due cose buone della partita. Scaloni lo toglie al 55’.
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