Il siparietto di questa mattina innescato dalla reazione del francese ad un post del capitano e poi il post del club nerazzurro a 'consolare' Thuram

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 giugno - 16:28

Lontano dagli occhi, ma non lontano dal cuore. E i loro due cuori nerazzurri intrecciati hanno appena conquistato insieme due vittorie storiche, la decima Coppa Italia dell'Inter e il 21esimo scudetto.

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Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno già mostrato feeling in campo in abbondanza. Il francese però riesce sempre a coinvolgere tutti anche al di là del campo e pure stavolta ha conquistato migliaia di like dagli interisti.

Quando ha visto la foto di Lautaro abbracciato a Messi, che ha trascinato l'Argentina con una Tripletta, ha commentato il post del compagno con una gif: "C'è un po' di gelosia". E l'Inter sui social ha dedicato un post alla sua coppia di attaccanti. 14 foto delle loro esultanze e delle loro avventure insieme e poi un messaggio: "Non preoccuparti Marcus, la ThuLa è sempre nell'aria".

Altri like a profusione dai follower nerazzurri e risposta dell'attaccante francese con risate e cuoricini. E i tifosi nerazzurri hanno apprezzato: "Ecco, ora ci siamo". E c'è pure chi esagera: "Dai forza, su. Ora aspettiamo Messi".