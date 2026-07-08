fcinter1908 nazionali Mondiali, da Lautaro e Sucic a Calhanoglu: calendario e risultati dei giocatori dell’Inter

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Mondiali, da Lautaro e Sucic a Calhanoglu: calendario e risultati dei giocatori dell’Inter

La Francia vola ai quarti dove affronterà il Marocco: Argentina e Svizzera si affrontano nella notte tra sabato e domenica a Kansas City
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Inter Lautaro

Sono sette i giocatori dell'Inter protagonisti al Mondiale 2026 con le proprie Nazionali. La rassegna iridata, che si sta disputando tra Stati Uniti, Messico e Canada, è iniziata l'11 giugno e terminerà il prossimo 19 luglio.

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I calciatori nerazzurri chiamati a rappresentare le proprie Nazioni sono: Lautaro Martinez (Argentina), Ange-Yoan Bonny (Costa d'Avorio), Petar Sucic (Croazia), Marcus Thuram (Francia), Manuel Akanji (Svizzera), Hakan Calhanoglu (Turchia).

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