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fcinter1908 nazionali Mondiali, compensi aumentati: ecco quanto guadagneranno gli arbitri. Cifre raddoppiate

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Mondiali, compensi aumentati: ecco quanto guadagneranno gli arbitri. Cifre raddoppiate

Mondiali, compensi aumentati: ecco quanto guadagneranno gli arbitri. Cifre raddoppiate - immagine 1
Crescono i compensi degli arbitri scelti per i mondiali. Secondo il Times gli stipendi sono raddoppiati rispetto al torneo del 2014
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Mondiali, compensi aumentati: ecco quanto guadagneranno gli arbitri. Cifre raddoppiate- immagine 2
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Crescono i compensi degli arbitri scelti per i mondiali. Secondo il Times "gli stipendi sono raddoppiati rispetto al torneo del 2014" e ogni direttore di gara riceverà uno stipendio base di circa 86.000 euro. Questa cifra può aumentare considerevolmente se dovessero arbitrare partite a eliminazione diretta.

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In Qatar nel 2022 hanno guadagnato circa 60.000 euro. A questa somma si aggiungeranno i bonus corrisposti agli ufficiali di gara e ai loro assistenti, qualora vengano selezionati per dirigere altre partite a cominciare dai sedicesimi di finale. Ricordiamo che "52 arbitri, 88 assistenti arbitrali e 30 assistenti al VAR sono stati selezionati per dirigere le 104 partite del Mondiale, 41 in più rispetto al Qatar 2022", ha spiegato la FIFA in vista della partita inaugurale.

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