"Tuttavia, inaspettatamente, la quota concessa alla Federazione calcistica iraniana è stata revocata" ha sottolineato la federazione, aggiungendo di essere "impossibilitata a fornire alcun biglietto" ai tifosi iraniani. Né la Fifa, né le autorità statunitensi hanno ancora commentato la vicenda. Questa è l'ultima uscita a gamba tesa tra l'Iran e gli Stati Uniti riguardo alla partecipazione dell'Iran ai Mondiali di calcio, co-organizzati da Stati Uniti, Messico e Canada. L'Iran è stato uno dei primi paesi a qualificarsi per i Mondiali, ma la sua partecipazione è stata messa in discussione dopo la guerra scatenata in Medio Oriente dall'offensiva israelo-americana contro il paese il 28 febbraio.