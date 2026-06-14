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fcinter1908 nazionali Mondiali, le formazioni ufficiali di Olanda-Giappone: Dumfries titolare

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Mondiali, le formazioni ufficiali di Olanda-Giappone: Dumfries titolare

Mondiali, le formazioni ufficiali di Olanda-Giappone: Dumfries titolare - immagine 1
Inizia la Coppa del Mondo degli Oranje: il laterale parte titolare nella sfida contro il Giappone, esordio della fase a gironi
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Prosegue il programma della prima giornata del Mondiale: tocca all’Olanda di Denzel Dumfries. Gli Oranje aprono il Gruppo F con la sfida contro il Giappone, in attesa del match tra Svezia e Tunisia.

Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali con le scelte dei due commissari tecnici.

Mondiali, le formazioni ufficiali di Olanda-Giappone: Dumfries titolare- immagine 2
Getty Images

OLANDA (4-3-3): Verbruggen, Paul van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Dumfries, Reijnders, De Jong, Gravenberch, Gakpo, Malen, Summerville. CT: Koeman

GIAPPONE: (3-4-2-1): Suzuki, Ito, Taniguchi, Watanabe, Nakamura, Sano, Kamada, Doan, Maeda, Kubo, Ueda. CT: Moriyasu

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