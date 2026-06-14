Prosegue il programma della prima giornata del Mondiale: tocca all’Olanda di Denzel Dumfries. Gli Oranje aprono il Gruppo F con la sfida contro il Giappone, in attesa del match tra Svezia e Tunisia.
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fcinter1908 nazionali Mondiali, le formazioni ufficiali di Olanda-Giappone: Dumfries titolare
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Mondiali, le formazioni ufficiali di Olanda-Giappone: Dumfries titolare
Inizia la Coppa del Mondo degli Oranje: il laterale parte titolare nella sfida contro il Giappone, esordio della fase a gironi
Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali con le scelte dei due commissari tecnici.
OLANDA (4-3-3): Verbruggen, Paul van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Dumfries, Reijnders, De Jong, Gravenberch, Gakpo, Malen, Summerville. CT: Koeman
GIAPPONE: (3-4-2-1): Suzuki, Ito, Taniguchi, Watanabe, Nakamura, Sano, Kamada, Doan, Maeda, Kubo, Ueda. CT: Moriyasu
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