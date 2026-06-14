Mentre il calciatore dell'AM è costretto a fisioterapia e punture per rimettere in sesto il problema al piede, l'attaccante dell'Inter lavora per meritarsi e confermare il posto da titolare che gli verrà nella prima partita del torneo accanto a Messi. "Il capitano dell'Inter, che sotto la guida di Scaloni aveva sempre ricoperto un ruolo secondario all'inizio dei grandi tornei, ora ha l'opportunità di affermarsi come vero cannoniere della nazionale. E rompere il circolo vizioso che lo aveva relegato ad essere giocatore da secondo tempo", si legge sui siti argentini.