I problemi alla caviglia di Julian Alvarez rendono certa la presenza da titolare nella gara di esordio dei Mondiali dell'Argentina contro l'Algeria (si gioca mercoledì 17 giugno alle 3 di notte a Kansas City).
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In Argentina – Lautaro vuole confermare quanto mostrato con l’Inter. Con l’Algeria sarà titolare
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Mentre il calciatore dell'AM è costretto a fisioterapia e punture per rimettere in sesto il problema al piede, l'attaccante dell'Inter lavora per meritarsi e confermare il posto da titolare che gli verrà nella prima partita del torneo accanto a Messi. "Il capitano dell'Inter, che sotto la guida di Scaloni aveva sempre ricoperto un ruolo secondario all'inizio dei grandi tornei, ora ha l'opportunità di affermarsi come vero cannoniere della nazionale. E rompere il circolo vizioso che lo aveva relegato ad essere giocatore da secondo tempo", si legge sui siti argentini.
"La battuta d'arresto di Alvarez dà una chance al calciatore nerazzurro per dimostrare che la maturità acquisita nel calcio europeo può tradursi in una leadership assoluta nell'attacco mondiale dell'Argentina. Consapevole di essere il punto di riferimento indiscusso dell'attacco nella partita d'esordio, il nativo di Bahía Blanca cercherà di riaffermare il suo status di attaccante d'élite. A sua dispoizione un sistema in cui la creazione di gioco offensivo a centrocampo, con la presenza di figure come Enzo Fernández, è pienamente garantita", si legge.
"Ferma intenzione"—
"L'assenza di Julián cambia in modo significativo il sistema di pressing alto che ha dato tanti buoni risultati all'Argentina negli ultimi tempi. Scaloni dovrà modificare i movimenti senza palla del suo reparto offensivo. Nonostante questo lo staff tecnico ripone piena fiducia nella profondità della rosa. Ci sono comunque valide alternative per affrontare con successo le prime fasi del Mondiale. Lautaro Martínez si assumerà la responsabilità di segnare. Ha la ferma intenzione di confermare l'ottimo stato di forma mostrato con l'Inter. Alle sue spalle, Julián Álvarez continuerà il suo percorso di recupero, puntando alla fase a eliminazione diretta. L'Argentina ha un problema in attacco che qualsiasi altra potenza del calcio mondiale vorrebbe avere", conclude Mundiario.
(Fonte: mundiario.com)
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