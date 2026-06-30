Nella notte, poi, il Marocco ha eliminato l'Olanda ai calci di rigore e affronterà il Canada negli ottavi di finale. Saibari ha trasformato il rigore decisivo, sigillando la vittoria per 3-2 ai calci di rigore dopo che la partita si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Gakpo (72°) aveva aperto le marcature per l'Olanda, e Diop aveva pareggiato nei minuti di recupero (91°).