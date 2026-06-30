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Mondiali, fuori l’Olanda: vince il Marocco ai rigori. Flop Germania, esce col Paraguay
Il Paraguay batte la Germania 4-3 ai rigori e si qualifica agli ottavi di finale del mondiale. A Boston, i sudamericani segnano al 42' del primo tempo con Enciso, nella ripresa pareggia Haavertz al 9'. Il risultato di 1-1 non cambia ai supplementari e la lotteria dei penalty premia i sudamericani, che al prossimo turno affronteranno la vincente di Francia-Svezia.
Nella notte, poi, il Marocco ha eliminato l'Olanda ai calci di rigore e affronterà il Canada negli ottavi di finale. Saibari ha trasformato il rigore decisivo, sigillando la vittoria per 3-2 ai calci di rigore dopo che la partita si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Gakpo (72°) aveva aperto le marcature per l'Olanda, e Diop aveva pareggiato nei minuti di recupero (91°).
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