fcinter1908 nazionali Mondiali, goleada Germania all’esordio: vittorie per 7-1 su Curaçao e record

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Mondiali, goleada Germania all’esordio: vittorie per 7-1 su Curaçao e record

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La nazionale teutonica si impone con un risultato largo sulla selezione del Paese caraibico: protagonisti Brown e Havertz
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Germania batte 7-1 Curaçao a Houston nella prima partita del girone E dei mondiali 2026.

In vantaggio dopo 6 minuti con Nmecha, i tedeschi subiscono il pari dei debuttanti con Comenencia ma prima dell'intervallo si riportano avanti con Schlotterbeck e Havertz, su rigore. Nella ripresa, arrivano le reti di Musiala, Brown, Undav e ancora Havertz.

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All'NRG Stadium di Houston gli uomini di Nagelsmann faticano nel primo tempo, ma poi dilagano contro la nazionale caraibica, all’esordio alla fase finale della Coppa del Mondo.

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Dopo il gol di Nmecha arriva il pari a sorpresa di Comenencia, il primo gol di sempre di Curaçao ai Mondiali. La Germania torna a spingere e va in gol con Schlotterbeck, che segna di testa, e con il calcio di rigore di Havertz prima dell’intervallo.

Nella ripresa la Mannschaft dilaga con le rete di Musiala, Brown (gol e assist all’esordio), Undav e Havertz, che sigla la doppietta.

La Germania ottiene un primato: con 239 gol supera il Brasile di una rete ed è la nazionale ad aver segnato di più nella storia della fase finale dei Mondiali.

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