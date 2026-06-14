Dopo il gol di Nmecha arriva il pari a sorpresa di Comenencia, il primo gol di sempre di Curaçao ai Mondiali. La Germania torna a spingere e va in gol con Schlotterbeck, che segna di testa, e con il calcio di rigore di Havertz prima dell’intervallo.
Nella ripresa la Mannschaft dilaga con le rete di Musiala, Brown (gol e assist all’esordio), Undav e Havertz, che sigla la doppietta.
La Germania ottiene un primato: con 239 gol supera il Brasile di una rete ed è la nazionale ad aver segnato di più nella storia della fase finale dei Mondiali.
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