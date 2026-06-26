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Mondiali, l’interista Bonny ai sedicesimi: Costa d’Avorio supera i gironi per la 1ª volta
Può esultare Ange-Yoan Bonny, che centra la qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale con la sua Costa d'Avorio grazie al successo per 0-2 contro Curaçao nell'ultimo match della fase a gironi.
A decidere la gara del Lincoln Financial Field di Philadelphia è la doppietta di Pépé: l'attaccante del Villareal appoggia in porta l'assist perfetto di Diomandé al 7', dopo che quest'ultimo aveva recuperato il pallone vicino alla linea di fondo sfruttando un errore della difesa di Curaçao. Il raddoppio arriva al minuto 64: Pépé viene pescato dalla verticalizzazione di Sangaré e piazza il piattone sinistro all'angolo lontano.
L'attaccante nerazzurro rimane in campo per 67 minuti prima di lasciare il posto a Diakité, dopo aver vissuto da protagonista una partita storica per la sua Nazionale, che centra la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale per la prima volta nella sua storia.
(Fonte: Inter.it)
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