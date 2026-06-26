FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Mondiali, l’interista Bonny ai sedicesimi: Costa d’Avorio supera i gironi per la 1ª volta

nazionali

Mondiali, l’interista Bonny ai sedicesimi: Costa d’Avorio supera i gironi per la 1ª volta

Bonny
Gli Elefanti si qualificano come secondi nel Gruppo E grazie alla vittoria su Curaçao: si tratta di un successo storico
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Può esultare Ange-Yoan Bonny, che centra la qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale con la sua Costa d'Avorio grazie al successo per 0-2 contro Curaçao nell'ultimo match della fase a gironi.

Mondiali, l’interista Bonny ai sedicesimi: Costa d’Avorio supera i gironi per la 1ª volta- immagine 2

A decidere la gara del Lincoln Financial Field di Philadelphia è la doppietta di Pépé: l'attaccante del Villareal appoggia in porta l'assist perfetto di Diomandé al 7', dopo che quest'ultimo aveva recuperato il pallone vicino alla linea di fondo sfruttando un errore della difesa di Curaçao. Il raddoppio arriva al minuto 64: Pépé viene pescato dalla verticalizzazione di Sangaré e piazza il piattone sinistro all'angolo lontano.

Mondiali, l’interista Bonny ai sedicesimi: Costa d’Avorio supera i gironi per la 1ª volta- immagine 3
X @equipenatciv

L'attaccante nerazzurro rimane in campo per 67 minuti prima di lasciare il posto a Diakité, dopo aver vissuto da protagonista una partita storica per la sua Nazionale, che centra la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale per la prima volta nella sua storia.

(Fonte: Inter.it)

Leggi anche
Mondiali – Costa d’Avorio batte Curacao, 67′ per Bonny. Germania KO ma prima...
Stramaccioni sull’Argentina: “Lautaro agisce quasi da centrocampista per…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA