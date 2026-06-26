Gli Elefanti si qualificano come secondi nel Gruppo E grazie alla vittoria su Curaçao: si tratta di un successo storico

A decidere la gara del Lincoln Financial Field di Philadelphia è la doppietta di Pépé: l'attaccante del Villareal appoggia in porta l'assist perfetto di Diomandé al 7', dopo che quest'ultimo aveva recuperato il pallone vicino alla linea di fondo sfruttando un errore della difesa di Curaçao. Il raddoppio arriva al minuto 64: Pépé viene pescato dalla verticalizzazione di Sangaré e piazza il piattone sinistro all'angolo lontano.