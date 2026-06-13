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fcinter1908 nazionali Mondiali, il Qatar riprende la Svizzera al 94′: punto storico, Akanji 90′ in campo

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Mondiali, il Qatar riprende la Svizzera al 94′: punto storico, Akanji 90′ in campo

Mondiali, il Qatar riprende la Svizzera al 94′: punto storico, Akanji 90′ in campo - immagine 1
La nazionale elvetica non va oltre l'1-1 contro il Qatar all'esordio ai Mondiali 2026: beffa nei minuti di recupero
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Inizia male il Mondiale della Svizzera in Canada, Messico e Stati Uniti. La formazione elvetica spreca tanto e viene beffata dal Qatar nei minuti di recupero nella prima gara del Girone B, completato dalla Bosnia e dai padroni di casa del Canada.

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Dopo il gol numero 25 con la Svizzera di Breel Embolo, che trasforma un calcio di rigore storico - il primo durante la gara a favore della nazionale elvetica nella storia della Coppa del Mondo - arriva in pieno recupero il pari della nazionale qatariota allenata da Lopetegui con Khoukhi, che di testa batte Kobel.

Tutto invariato dopo i primi 90 minuti nel girone B, con Canada, Bosnia, Svizzera e Qatar a quota 1 dopo i due pareggi per 1-1.

Mondiali, il Qatar riprende la Svizzera al 94′: punto storico, Akanji 90′ in campo- immagine 3
Getty Images

Protagonista del successo all’esordio anche il difensore dell’Inter Manuel Akanji, in campo per tutti i 90 minuti nel pari della selezione elvetica a Santa Clara.

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