VIDEO / “Marcus, un augurio per Lautaro?”: Thuram manda baci all’amico

Fanno coppia nell'Inter e le loro Nazionali hanno esordito nello stesso giorno al Mondiale. Una coincidenza che li lega: prima la Francia di Thuram - che ha vinto tre a uno anche se lui non ha giocato - poi l'Argentina di Lautaro - che ha vinto 3 a 0 con tripletta di Messi . Alla fine della partita, l'inviato di Sportitalia in America, dallo stadio di New York dove si è giocata la gara con il Senegal ha chiesto all'attaccante francese un augurio per il compagno.

E Marcus, che è passato di fretta e al telefono in mixed zone, ha mandato baci all'amico che poco dopo, a Kansas City sarebbe sceso in campo. È un duello a distanza perché Argentina e Francia sono tra le favorite alla vittoria della Coppa del Mondo e i due hanno già chiarito chi vuole vincere. "Vinco io", ha detto Lauti in un siparietto post scudetto vinto. "Dai, lui ha già vinto un Mondiale, stavolta vinco io", ha replicato Thuram. "No, vinco io", la risposta dell'argentino. Sorrisi e abbracci a distanza e chissà che il destino del calcio non li metta uno di fronte all'altro nel torneo.