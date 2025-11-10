FC Inter 1908
Adani esalta Bonny: “Un salto nelle gerarchie di Chivu”. E c’è una statistica incredibile

Il confronto tra i numeri dell'attaccante nella scorsa stagione e in quella in corso: il pensiero di Adani, le statistiche
Ieri, nel match contro la Lazio, Bonny ha messo a segno un'altra rete in nerazzurro capitalizzando al meglio uno splendido assist di Federico Dimarco. L'attaccante è arrivato all'Inter quest'anno, ma sta già dimostrando di essere un giocatore da grande squadra. È ciò che pensa anche Lele Adani, che alla DS ha esaltato le qualità dell'attaccante: "Non ha fatto rimpiangere Thuram? Secondo me lui è un calciatore che per caratteristiche sente l'importanza dei compiti. E secondo me è un calciatore che se gioca con Lautaro fa bene, se gioca con Thuram fa bene. Può giocare con entrambi. Un titolare che parte da riserva e che quando gioca esegue esattamente i compiti come richiesto da questo sistema e da questo modo di fare calcio. Ripeto, giocatore forte già a Parma ma troppi pochi gol. È partito talmente bene qui che è normale che nelle gerarchie sia davanti anche a Pio Esposito".

L'incredibile statistica di Bonny

Nel Parma, nella stagione 2024/25 Bonny ha giocato 38 partite tra Serie A e Coppa Italia collezionando 38 presenze. 6 i gol e 4 gli assist spalmati in un totale di 2.604' minuti giocati. La statistica della stagione appena iniziata all'Inter ha decisamente dell'incredibile. 15 le presenze collezionate tra campionato e Champions League in maglia nerazzurra. Bonny ha già messo a segno 4 gol e confezionato 5 assist per un totale di 514' minuti giocati.

