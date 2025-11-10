Ieri, nel match contro la Lazio, Bonny ha messo a segno un'altra rete in nerazzurro capitalizzando al meglio uno splendido assist di Federico Dimarco. L'attaccante è arrivato all'Inter quest'anno, ma sta già dimostrando di essere un giocatore da grande squadra. È ciò che pensa anche Lele Adani, che alla DS ha esaltato le qualità dell'attaccante: "Non ha fatto rimpiangere Thuram? Secondo me lui è un calciatore che per caratteristiche sente l'importanza dei compiti. E secondo me è un calciatore che se gioca con Lautaro fa bene, se gioca con Thuram fa bene. Può giocare con entrambi. Un titolare che parte da riserva e che quando gioca esegue esattamente i compiti come richiesto da questo sistema e da questo modo di fare calcio. Ripeto, giocatore forte già a Parma ma troppi pochi gol. È partito talmente bene qui che è normale che nelle gerarchie sia davanti anche a Pio Esposito".