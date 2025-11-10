Mauro Bergonzi ha analizzato dal punto di vista della moviola la partita tra Inter e Lazio. Non ci sono stati episodi clamorosi o dubbi, ma secondo l'ex fischietto la prova del direttore di gara non è stata sufficiente: "Manganiello è uno degli arbitri più esperti della Serie A. Non ci sono stati episodi dubbi nelle aree di rigore però dico la verità: non mi ha convinto per nulla sotto l'aspetto disciplinare. Siamo sul finire del primo tempo. Il cartellino gli rimane spesso in tasca. Bastoni su Isaksen, c'è un intervento rude e robusto. Può far male all'avversario. È vero che prende il pallone ma guardate come è imprudente. Secondo me qui meritava il cartellino giallo Bastoni. Pochissimo dopo Marusic su Dumfries. Marusic nervoso scalcia il giocatore dell'Inter, che ha perso palla e fischia fallo. Si vede che il giocatore della Lazio scalcia il giocatore dell'Inter, qui meritava il cartellino giallo. Sul finire del primo tempo c'è un intervento di Calhanoglu su Dia, il centrocampista gli tira un calcio sul piede destro. Anche in questa situazione solitamente si ammonisce".
"Manganiello è stato troppo buonista con Bastoni nel secondo tempo. Intervento irruente, nessun fischio e nessun cartellino giallo. Bastoni su Pedro, anche lì c'era cartellino giallo. Non fischia fallo e non ha mai mostrato il cartellino giallo. Serata no dal punto di vista disciplinare. Annullato il terzo gol dell'Inter per un fallo di mano di Dimarco. Il Var si era già messo al lavoro. L'annuncio di Manganiello è migliorato ma la sua prestazione per me è insufficiente", ha concluso Bergonzi nel salotto della Domenica Sportiva.
