Napoli-Inter ha regalato polemiche durante e dopo la partita. I nerazzurri hanno perso 3-1 con l'enorme recriminazione per il rigore concesso ai partenopei sullo 0-0. Un rigore che la quasi totalità degli addetti ai lavori ha bollato come inesistente. Dopo quell'episodio ci sono state anche scintille tra Lautaro Martinez e Antonio Conte, che hanno battibeccato mentre intorno a loro le squadre tentavano di riportare la calma.