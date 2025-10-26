FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news Collovati: “Rigore? Non scherziamo su queste cose. Su Lautaro Conte dice una bugia”

news

Collovati: “Rigore? Non scherziamo su queste cose. Su Lautaro Conte dice una bugia”

Collovati: “Rigore? Non scherziamo su queste cose. Su Lautaro Conte dice una bugia” - immagine 1
Il commento dell'ex giocatore
Redazione1908

Napoli-Inter ha regalato polemiche durante e dopo la partita. I nerazzurri hanno perso 3-1 con l'enorme recriminazione per il rigore concesso ai partenopei sullo 0-0. Un rigore che la quasi totalità degli addetti ai lavori ha bollato come inesistente. Dopo quell'episodio ci sono state anche scintille tra Lautaro Martinez e Antonio Conte, che hanno battibeccato mentre intorno a loro le squadre tentavano di riportare la calma.

Collovati: “Rigore? Non scherziamo su queste cose. Su Lautaro Conte dice una bugia” - immagine 1
Collovati: &#8220;Rigore? Non scherziamo su queste cose. Su Lautaro Conte dice una bugia&#8221;

Il pensiero di Collovati

—  

Negli studi di 90' gli ospiti hanno lungamente dibattuto sul rigore concesso al Napoli e sulla lite infuocata tra Lautaro Martinez e Antonio Conte. Tra i due c'è un pregresso all'Inter, in occasione della sostituzione dell'argentino. Fulvio Collovati ha espresso il suo pensiero su entrambi i punti: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. E non ha trascurato di sottolineare una grande inesattezza pronunciata da Conte a proposito di Lautaro.

 

Leggi anche
Ziliani su Conte: “Assurdo, nel Napoli c’è un giocatore che considera come Eriksen...
Bergonzi: “Al minuto 27′ un giocatore del Milan mette in soggezione il direttore di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA