Le conseguenze del petardo lanciato dal tifoso, il dibattito nello studio della Nuova DS
Alla Nuova Domenica Sportiva è stato dato ampio spazio alla vergognosa vicenda del petardo lanciato ad Emil Audero, in Cremonese-Inter. Mauro Bergonzi ha chiarito le possibili conseguenze: "La sconfitta a tavolino non c'è più da 30 anni, da quel famoso Atalanta-Napoli della monetina. La sconfitta a tavolino c'è quando viene sospesa definitivamente una partita per ordine pubblico. Chiaro che se fosse successo qualcosa nelle conseguenze del petardo, Audero usciva e poi per motivi di ordine pubblico arbitro e responsabili della sicurezza dello stadio decidevano che era meglio sospendere la partita, in quel caso ci sarebbe stata la sconfitta a tavolino. Da regolamento ci sarà una severissima multa e probabilmente il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter".

Ciccio Graziani è intervenuto per dire la sua sulla vicenda: "E qui io mi arrabbio. L'Inter per l'ignoranza di una persona ci rimette. Ci rimettono la squadra, la società. A chi si è macchiato di questo gesto cosa succederà? Il daspo?". E Lele Adani ha concluso con una riflessione non di secondaria importanza: "Aggiungo solo una cosa. A quanto andiamo vicino al dramma per quel ragazzo? Non parlo di squalifiche e robe varie. Ma quanto si va vicino al dramma? Mica è tifo, mica è calcio, mica sono colori. Lì ci può rimettere tantissimo il ragazzo a livello di salute. Per fare il suo lavoro in campo". 

