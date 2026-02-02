Alla Nuova Domenica Sportiva è stato dato ampio spazio alla vergognosa vicenda del petardo lanciato ad Emil Audero, in Cremonese-Inter. Mauro Bergonzi ha chiarito le possibili conseguenze: "La sconfitta a tavolino non c'è più da 30 anni, da quel famoso Atalanta-Napoli della monetina. La sconfitta a tavolino c'è quando viene sospesa definitivamente una partita per ordine pubblico. Chiaro che se fosse successo qualcosa nelle conseguenze del petardo, Audero usciva e poi per motivi di ordine pubblico arbitro e responsabili della sicurezza dello stadio decidevano che era meglio sospendere la partita, in quel caso ci sarebbe stata la sconfitta a tavolino. Da regolamento ci sarà una severissima multa e probabilmente il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter".