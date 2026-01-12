Mauro Bergonzi ha analizzato la moviola relativa a Inter-Napoli , soffermandosi principalmente sul rigore assegnato all' Inter con le successive proteste plateali di Antonio Conte . " Mkhitaryan anticipa il giocatore del Napoli, questo è step on foot. Rrahmani pesta il piede sinistro del giocatore dell'Inter. Step on foot. Codificato dalla Uefa e da tutti, questo è calcio di rigore", ricostruisce Bergonzi nello studio della Nuova Domenica Sportiva.

Le proteste di Conte

"Il direttore di gara sul campo non ha percepito l'entità dell'intervento. Di Bello al Var manda Doveri al monitor. "Oh cosa succede, oh cosa guardi?" gli dice Conte. Quando guardi al monitor queste immagini c'è poco da dire: vedi il piede di Rrahmani che finisce su quello di Mkhitaryan. Il calcio di rigore è sacrosanto, è giusto. Credo Conte abbia tirato la bottiglietta e poi ci sono le proteste clamorose nei confronti di Colombo. Il direttore di gara mostra quindi il cartellino rosso. Conte gli grida più di una volta vergognatevi, lo dice quattro volte. Era inevitabile il cartellino rosso a seguito di una decisione per l'Inter corretta. Quante giornate rischia? Sul referto di gara verrà scritto quello che ha detto. Se c'è dell'altro non lo so, almeno 2 giornate le rischia", conclude Mauro Bergonzi.