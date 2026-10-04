VIDEO FCIN1908 / Condò: "Due finali Inter un grande risultato. Ma l'ultima volta è andata male e..."

Paolo Ziliani, in uno dei suoi articoli su Substack, parla della Juve e del Fair Play Finanziario: "Ricordate il Settlement Juventus-UEFA firmato il 30 giugno? È già carta straccia", spiega ai suoi lettori. Il club bianconero, lo scorso giugno si era impegnata in un patto di "Settlement Agreement della durata di tre anni" per rientrare tra i paletti del fair play finanziario. Ma in pratica il patto non è stato rispettato. "Ai 66 milioni di perdita dell’ultimo bilancio fra un anno se ne aggiungeranno 100 con scasso totale delle regole", spiega il giornalista.

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