Che cosa sta succedendo nel calcio argentino? Giovedì scorso, il Tribunale Disciplinare dell'AFA ha sanzionato l'Estudiantes per non aver rispettato l'obbligo di onorare il Rosario Central dopo la vittoria del campionato. I giocatori, su presa di posizione di Juan Sebastian Veron, si sono schierati in campo per il clasico pasillo, obbligatorio nei confronti di una squadra campione, ma lo hanno fatto voltandosi di spalle al passaggio degli avversari. Nei confronti di Verón è stata disposta una sospensione di sei mesi e di due partite - a partire dalla stagione 2026 - per tutti i giocatori che hanno partecipato al pasillo di spalle. A questa sospensione ha voluto rispondere con un durissimo attacco la moglie di Juan Sebastian Veron. La moglie del Brujita si è scagliata contro l'AFA ma anche contro Lionel Messi e Rodrigo de Paul, con riferimenti precisi e offensivi: