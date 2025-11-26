FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Colombari: “Costacurta mi ha salvato. Il sesso da puledra e le ginocchia sgretolate…”

news

Colombari: “Costacurta mi ha salvato. Il sesso da puledra e le ginocchia sgretolate…”

Colombari: “Costacurta mi ha salvato. Il sesso da puledra e le ginocchia sgretolate…” - immagine 1
Martina Colombari si commuove, ospite a Belve su Rai2, quando parla delle difficoltà del figlio Achille e ringrazia il marito
Redazione1908

Martina Colombari si commuove, ospite a Belve su Rai2, quando parla delle difficoltà del figlio Achille. "Questo vi ha più unito o allontanato con suo marito?" chiede Fagnani: "Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia". Poi la Colombari racconta alcuni retroscena della sua storia con Costacurta: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Ambra, che bordata ad Allegri: “Tranne uno tutti i miei uomini erano…”
Pronostico Inter-Milan. Caressa: “Ecco come finisce”. Zazzaroni: “Mi voglio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA