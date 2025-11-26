Martina Colombari si commuove, ospite a Belve su Rai2, quando parla delle difficoltà del figlio Achille e ringrazia il marito

Martina Colombari si commuove, ospite a Belve su Rai2, quando parla delle difficoltà del figlio Achille. "Questo vi ha più unito o allontanato con suo marito?" chiede Fagnani: "Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia". Poi la Colombari racconta alcuni retroscena della sua storia con Costacurta: CONTINUA A LEGGERE