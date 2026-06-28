L'ex attaccante del Manchester City ha raccontato in un podcast un aneddoto su Kolarov

Gianni Pampinella Redattore 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 14:58)

L'ex attaccante del Manchester City, Sergio Agüero, ha raccontato in un podcast un aneddoto, mai rivelato prima, riguardante uno scontro con Aleksandar Kolarov, risalente ai tempi in cui condividevano lo spogliatoio dell'Etihad. "Kolarov mi colpì molto forte durante un allenamento. Io gli risposi male, lo insultai, non so nemmeno cosa gli dissi. Lui si avvicinò e mi disse: 'Ti ammazzo...'. In quel momento pensai che avrebbe davvero potuto uccidermi, che mi avrebbe distrutto. Mi dissi: 'Accidenti, nello spogliatoio mi ammazzerà'. Così decisi di rimanere dopo l'allenamento a tirare in porta apposta, sperando che nel frattempo si facesse la doccia e se ne andasse", ha raccontato Agüero.

Ma la storia non finì lì, perché poco dopo Kolarov gli inviò un messaggio chiedendogli se fosse a casa. "Mi scrive: 'Sei a casa?'. E io penso: 'No, questo matto non vorrà mica venire a picchiarmi a casa mia!'. In quel periodo giocavo a golf e tenevo le mazze vicino alla porta d'ingresso. Pensavo: 'Mi ucciderà, ma almeno qualcosa la prenderà... lo colpirò con una mazza da golf'".

"Suona il campanello, apro la porta e gli chiedo: 'Va tutto bene?'. Lui mi risponde: 'Sì, dai, andiamo a prendere un caffè...'. E basta, abbiamo parlato di tutt'altro, di calcio e di altre cose. Poi mi disse: 'Quello che è successo è successo. Lasciamocelo alle spalle. Ti chiedo scusa...'. Ho accettato le sue scuse e gli ho risposto che era tutto a posto. Alla fine, scherzando, gli ho anche chiesto se avesse ancora voglia di fare a botte".

(Direktno)