E in più Palestra è il giocatore che ha subito il maggior numero di falli nell'ultima stagione di Serie A

Matteo Pifferi Redattore 18 giugno - 18:24

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Questa mattina c'è stato un incontro, positivo, tra Inter e Atalanta per discutere dell'affare Palestra. Le parti si sono sensibilmente riavvicinate dopo l'iniziale distanza di inizio giugno, quando l'Atalanta si era arenata ai 50 mln più bonus e l'Inter attorno ai 40 mln più 5 di bonus.

Palestra, dal canto suo, ha messo sempre l'Inter al primo posto delle preferenze, nonostante l'interesse concreto di Manchester City e Chelsea. L'Inter, dunque, si è avvicinata a quota 50 mln, bonus compresi, e resta in attesa di capire se l'Atalanta accetterà o chiederà di più.

Opta, su Twitter, ha evidenziato un dato clamoroso di Palestra, che conferma come la cifra che l'Inter potrebbe spendere per lui non è per niente esagerata: "Palestra è il difensore con più dribbling riusciti (70) nei Big-5 campionati europei 2025/26; inoltre, il classe 2005 è il giocatore che ha subito il maggior numero di falli nell'ultima stagione di Serie A (108, almeno 26 in più di qualsiasi altro). Dominante."