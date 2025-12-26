Paolo Bonolis si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Fanpage. Il suo racconto snocciola i momenti più significativi di una carriera lunghissima, che prosegue con successo: "È cambiata la testa e quindi cambia la traiettoria, prima era quella di Silvio Berlusconi e delle persone che aveva scelto, oggi c'è quella di Pier Silvio e delle persone che ha scelto lui. Ovvio che ci sia un cambiamento generazionale, figlio di intenti differenti". Il conduttore, tifosissimo dell'Inter, ha parlato di come lui continui ad essere parte del cambiamento, del perché non abbia mai rifatto Sanremo e anche di questioni molto personali: CONTINUA A LEGGERE.