Giovanni Barsotti ha provato a strappare un commento a Cristian Chivu in merito all'unico coro sentito a San Siro domenica sera, quello dedicato proprio al tecnico nerazzurro. Ma Chivu non ha voluto soffermarsi su qualcosa che avrebbe potuto oscurare i ragazzi e ha preferito glissare. Il bordocampista Dazn ha poi raccontato alcuni retroscena legati alla partita. Piccole curiosità che raccontano l'affiatamento del gruppo.