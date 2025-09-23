Giovanni Barsotti ha provato a strappare un commento a Cristian Chivu in merito all'unico coro sentito a San Siro domenica sera, quello dedicato proprio al tecnico nerazzurro. Ma Chivu non ha voluto soffermarsi su qualcosa che avrebbe potuto oscurare i ragazzi e ha preferito glissare. Il bordocampista Dazn ha poi raccontato alcuni retroscena legati alla partita. Piccole curiosità che raccontano l'affiatamento del gruppo.
Bordocampista Dazn: “Ecco cosa ha urlato Darmian a Thuram. Risata collettiva quando Chivu…”
I momenti più divertenti tra la panchina e i giocatori in campo
Curiosità da Inter-Sassuolo—
Il bordocampista Danz ha raccontato due momenti divertenti nel match di domenica sera. Il primo quando una palla è scesa a campanile verso la panchina: "Frattesi urla. "Mettila giù". Chivu la mette giù. Risata collettiva". E poi ancora quando Dumfries si fa male ed esce: "Lo copre Thuram per un attimo e interviene su un pallone. Darmian dalla panchina: "Bravo Marcus, lo vedi che sei un quinto?"
