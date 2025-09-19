Monica Bertini è alla guida di Pressing insieme ad Alberto Brandi. La conduttrice televisiva è molto amata ma anche riservata

Monica Bertini è alla guida di Pressing insieme ad Alberto Brandi. La conduttrice televisiva è molto amata e anche sui social ha moltissimi follower affezionati. Per quanto riguarda la vita privata Monica è sempre stata molto riservata: CONTINUA A LEGGERE