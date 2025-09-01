Giovanni Barsotti, bordocampista di Dazn, ha fissato in alcuni punti il racconto di Inter-Udinese. Non una serata semplice per i nerazzurri, che non sono riusciti a rimontare lo svantaggio e hanno dovuto lasciare i tre punti agli avversari. Tanti i temi dei quali si parla oggi a proposito della sconfitta dell'Inter, ecco quelli di Barsotti. "Bisseck tormentato da Chivu nel primo tempo. L'Inter di Chivu vorrebbe essere più verticale e meno votata al palleggio di quella di Inzaghi", ha esordito il giornalista di Dazn.