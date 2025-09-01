Giovanni Barsotti, bordocampista di Dazn, ha fissato in alcuni punti il racconto di Inter-Udinese. Non una serata semplice per i nerazzurri, che non sono riusciti a rimontare lo svantaggio e hanno dovuto lasciare i tre punti agli avversari. Tanti i temi dei quali si parla oggi a proposito della sconfitta dell'Inter, ecco quelli di Barsotti. "Bisseck tormentato da Chivu nel primo tempo. L'Inter di Chivu vorrebbe essere più verticale e meno votata al palleggio di quella di Inzaghi", ha esordito il giornalista di Dazn.
Bordocampista Dazn: “All’ennesimo salvataggio di Kristensen, Barella in panchina ha urlato…”
Il commento incredulo di Nicolò in panchina
Il retroscena—
Barsotti racconta un retroscena che spiega molto bene che tipo di prestazione abbiano messo in campo i difensori dell'Udinese. "All'ennesimo salvataggio di Kristensen, Barella in panchina ha urlato: "Ma chi è? Beckenbauer?"", ha rivelato il bordocampista di Dazn.
