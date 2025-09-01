FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Bordocampista Dazn: “All’ennesimo salvataggio di Kristensen, Barella in panchina ha urlato…”

news

Bordocampista Dazn: “All’ennesimo salvataggio di Kristensen, Barella in panchina ha urlato…”

Bordocampista Dazn: “All’ennesimo salvataggio di Kristensen, Barella in panchina ha urlato…” - immagine 1
Il commento incredulo di Nicolò in panchina
Redazione1908

Giovanni Barsotti, bordocampista di Dazn, ha fissato in alcuni punti il racconto di Inter-Udinese. Non una serata semplice per i nerazzurri, che non sono riusciti a rimontare lo svantaggio e hanno dovuto lasciare i tre punti agli avversari. Tanti i temi dei quali si parla oggi a proposito della sconfitta dell'Inter, ecco quelli di Barsotti. "Bisseck tormentato da Chivu nel primo tempo. L'Inter di Chivu vorrebbe essere più verticale e meno votata al palleggio di quella di Inzaghi", ha esordito il giornalista di Dazn.

Bordocampista Dazn: “All’ennesimo salvataggio di Kristensen, Barella in panchina ha urlato…” - immagine 1
Bordocampista Dazn: &#8220;All&#8217;ennesimo salvataggio di Kristensen, Barella in panchina ha urlato&#8230;&#8221;

Il retroscena

—  

Barsotti racconta un retroscena che spiega molto bene che tipo di prestazione abbiano messo in campo i difensori dell'Udinese. "All'ennesimo salvataggio di Kristensen, Barella in panchina ha urlato: "Ma chi è? Beckenbauer?"", ha rivelato il bordocampista di Dazn.

Leggi anche
Belen Rodriguez: “Mi avevano presa per Controcampo ma non ho potuto partecipare...
Serena: “Io serio e controllato, poi ho incontrato Berti! Pensate che alle sue feste...

© RIPRODUZIONE RISERVATA