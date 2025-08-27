Belen Rodriguez ha ripercorso i primi passi della sua carriera televisiva e ha ricordato il momento in cui è diventata famosa in Italia: "Quando è entrato il gossip nella mia vita all'inizio l'ho vissuta bene, lo vedevo come interesse nei miei confronti. Sono stata consapevole che, se non fossi stata fidanzata con Marco Borriello, ci avrei messo più tempo a farmi conoscere". La showgirl ha poi raccontato un retroscena legato all'occasione poi sfumata di far parte del programma calcistico Controcampo: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Una delle prime a credere in lei è stata Simona Ventura: "Quando mi vide, prima ancora che fossi fidanzata, mi disse: «Ti porto con me». Ed è stata di parola."