Giovanni Barsotti, bordocampista di Dazn, ha definito Inter-Como una "partita stupenda, intensa, qualitativa, aggressiva e moderna". Una partita che ha visto l'Inter dominare e andare a segno quattro volte contro una squadra - quella di Fabregas - che gioca un ottimo calcio. "L'Inter gode delle squadre che la prendono alta, con spazi dietro. Non a caso fatica negli scontri diretti con le grandi che giocano da piccole e si chiudono", ha fatto notare il giornalista di Dazn.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita Bordocampista Dazn rivela sullo spogliatoio dell’Inter: “Fa ridere, a Luis Henrique urlano…”
news
Bordocampista Dazn rivela sullo spogliatoio dell’Inter: “Fa ridere, a Luis Henrique urlano…”
Curiosità da bordocampo sullo spogliatoio nerazzurro
Curiosità dallo spogliatoio—
"Thuram segna per sbaglio e Lautaro lo obbliga ad esultare: Capitano", racconta il bordocampista Dazn a proposito dei momenti più curiosi catturati durante Inter-Como. E ancora: "Thuram in panchina, se la partita lo concede, fa lo show". Un'altra curiosità arriva sempre dallo spogliatoio nerazzurro: "A Luis Henrique urlano "Gigi" e fa ridere. Lo fanno nello spogliatoio dell'Inter, Petar Sucic è Pietro ad esempio").
© RIPRODUZIONE RISERVATA