Giovanni Barsotti, bordocampista di Dazn, ha definito Inter-Como una "partita stupenda, intensa, qualitativa, aggressiva e moderna". Una partita che ha visto l'Inter dominare e andare a segno quattro volte contro una squadra - quella di Fabregas - che gioca un ottimo calcio. "L'Inter gode delle squadre che la prendono alta, con spazi dietro. Non a caso fatica negli scontri diretti con le grandi che giocano da piccole e si chiudono", ha fatto notare il giornalista di Dazn.