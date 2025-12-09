FC Inter 1908
news

Bordocampista Dazn rivela sullo spogliatoio dell’Inter: “Fa ridere, a Luis Henrique urlano…”

Curiosità da bordocampo sullo spogliatoio nerazzurro
Giovanni Barsotti, bordocampista di Dazn, ha definito Inter-Como una "partita stupenda, intensa, qualitativa, aggressiva e moderna". Una partita che ha visto l'Inter dominare e andare a segno quattro volte contro una squadra - quella di Fabregas - che gioca un ottimo calcio. "L'Inter gode delle squadre che la prendono alta, con spazi dietro. Non a caso fatica negli scontri diretti con le grandi che giocano da piccole e si chiudono", ha fatto notare il giornalista di Dazn.

Curiosità dallo spogliatoio

"Thuram segna per sbaglio e Lautaro lo obbliga ad esultare: Capitano", racconta il bordocampista Dazn a proposito dei momenti più curiosi catturati durante Inter-Como. E ancora: "Thuram in panchina, se la partita lo concede, fa lo show". Un'altra curiosità arriva sempre dallo spogliatoio nerazzurro: "A Luis Henrique urlano "Gigi" e fa ridere. Lo fanno nello spogliatoio dell'Inter, Petar Sucic è Pietro ad esempio").

 

