All’inizio della loro carriera, quando entrambi stavano vivendo un momento di ascesa, Adriano e Rolando Howell vissero un episodio destinato a segnare una svolta inattesa. Era una notte apparentemente normale all’Hollywood di Milano, uno dei locali simbolo della movida cittadina, ma un malinteso bastò per far esplodere la tensione. Un gesto frainteso, forse una parola percepita come provocatoria, fece salire i toni fino a trasformare la discussione in uno scontro fisico.

Adriano, già allora figura di spicco nel calcio italiano e noto per il temperamento focoso, si ritrovò a confronto diretto con Howell, colosso del basket. In pochi attimi la situazione degenerò: spintoni, amici che intervenivano per separare i due, un cerchio di persone attorno al brasiliano per evitare che l’ira lo portasse troppo oltre. Howell, più tardi, liquidò l’accaduto come un semplice fraintendimento, ma la serata aveva lasciato segni profondi.

Per Adriano quella notte rappresentò molto più di una lite in discoteca. Fu l’inizio di un periodo buio, una crepa che avrebbe poi portato a una lenta discesa, fatta di eccessi, confusione e un rapporto sempre più complesso con la fama. L’episodio divenne simbolico: non solo un fatto di cronaca, ma l’immagine di un campione che iniziava a perdere il controllo, cercando di fuggire dalle pressioni del calcio e da un malessere personale sempre più evidente.

Nonostante i tentativi di minimizzare l’accaduto nei giorni successivi, per Adriano nulla sarebbe più stato davvero come prima. Quella rissa non fu solo un incidente, ma la scintilla che rese visibili fragilità che si erano accumulate nel tempo. In retrospettiva, molti vedono in quella notte la prima vera incrinatura nel mito dell’Imperatore: il momento in cui un talento immenso cominciò lentamente a vacillare.

