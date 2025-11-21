Fabio Caressa e Benedetta Parodi, marito e moglie e conduttori del programma "L'Amore è Cieco" che andrà in onda su Netflix, hanno parlato ai microfoni di Repubblica. Queste le loro dichiarazioni sulla loro storia d'amore e sul loro matrimonio: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita Caressa-Parodi: “Come ci siamo innamorati. Le chiesi di sposarmi, lei zitta. Rimasto così per…”
news
Caressa-Parodi: “Come ci siamo innamorati. Le chiesi di sposarmi, lei zitta. Rimasto così per…”
Fabio Caressa e Benedetta Parodi, conduttori del programma "L'Amore è Cieco", hanno parlato ai microfoni di Repubblica
© RIPRODUZIONE RISERVATA