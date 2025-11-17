«Posso ritenermi più che soddisfatto per essere arrivato a giocare per 17 anni tra i professionisti negli anni in cui esistevano “mostri veri” in Serie A e B. E poi essermi divertito nelle mirabolanti avventure del mondo televisivo e dello spettacolo per altri 17 anni quando ancora la tv veniva guardata davvero facendo ascolti in termini di share al 32%, ben lontani dalla tv odierna a cui ci hanno ormai abituato. Come descrivo quindi questo mio momento? Mi godo ciò che negli anni ho seminato e mi diverto tanto. Non mi stancherò mai di questo": CONTINUA A LEGGERE