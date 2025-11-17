Stefano Bettarini si è concesso in una lunga intervista al Corriere della Sera. Tanti gli argomenti toccati dall'ex difensore.
Bettarini: “Non lavoro, mi godo la vita. Guardo partite mute. Adani? Francamente non…”
Stefano Bettarini si è concesso in una lunga intervista al Corriere della Sera. Tanti gli argomenti toccati dall'ex difensore
Bettarini come descriverebbe questo momento della sua vita?
«Posso ritenermi più che soddisfatto per essere arrivato a giocare per 17 anni tra i professionisti negli anni in cui esistevano “mostri veri” in Serie A e B. E poi essermi divertito nelle mirabolanti avventure del mondo televisivo e dello spettacolo per altri 17 anni quando ancora la tv veniva guardata davvero facendo ascolti in termini di share al 32%, ben lontani dalla tv odierna a cui ci hanno ormai abituato. Come descrivo quindi questo mio momento? Mi godo ciò che negli anni ho seminato e mi diverto tanto. Non mi stancherò mai di questo": CONTINUA A LEGGERE
