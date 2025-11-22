FC Inter 1908
Pronostico Inter-Milan. Caressa: “Ecco come finisce”. Zazzaroni: “Mi voglio divertire e dico…”

Pronostico Inter-Milan
Caressa e Zazzaroni hanno svelato il loro pronostico sul derby di Milano in programma domani sera: due pronostici agli antipodi
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuti su Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati con il pronostico di Inter-Milan.

Pronostico Inter-Milan
Getty Images

Il derby è il match di cartello della 12° giornata, con i nerazzurri primi in classifica al pari della Roma e con i rossoneri invece a -2.

Pronostico Inter-Milan
Getty Images

Zazzaroni usa la doppia chance: "Qui metto la doppia, metto doppia chance 1/2, mi voglio divertire. Anche se avevo detto 3-3"

Caressa risponde così: "Io voglio essere d'accordo con Ivan", dice in maniera ironica visto che propone un pareggio"

