Katia Ancelotti ha raccontato ai microfoni del Corriere della Sera come è nella vita quotidiana papà Carletto. Per la figlia, Ancelotti, ct della Nazionale del Brasile "è un semplicione chemangia male, veste così così, non sa guidare bene e non mi ascolta". C'è tanto amore nelle sue parole e anche un naturale istinto di protezione: "Scortesie da parte dei tifosi? Non gli ha dato peso. Intanto, lui non guarda i social. Mica leggeva o sentiva che a Napoli dicevano che era venuto a prendere la pensione? Quella cosa lì a me ha fatto malissimo, per esempio. A lui dispiace soltanto quando non riesce a fare il suo lavoro".