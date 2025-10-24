Katia Ancelotti ha raccontato ai microfoni del Corriere della Sera come è nella vita quotidiana papà Carletto. Per la figlia, Ancelotti, ct della Nazionale del Brasile "è un semplicione chemangia male, veste così così, non sa guidare bene e non mi ascolta". C'è tanto amore nelle sue parole e anche un naturale istinto di protezione: "Scortesie da parte dei tifosi? Non gli ha dato peso. Intanto, lui non guarda i social. Mica leggeva o sentiva che a Napoli dicevano che era venuto a prendere la pensione? Quella cosa lì a me ha fatto malissimo, per esempio. A lui dispiace soltanto quando non riesce a fare il suo lavoro".
Che bordate dalla figlia di Ancelotti: “Gattuso? Papà c’è rimasto male. E il figlio di Pioli?”
Le dichiarazioni taglienti della figlia del ct del Brasile all'indirizzo di Rino Gattuso e sul tema del cognome pesante
Un cognome che pesa—
Katia Ancelotti ha risposto anche in merito alla vicenda Gattuso. Rino subentrò al posto di Ancelotti sulla panchina del Napoli. La bordata di Katia all'indirizzo del ct dell'Italia fa capire quanto la ferita sia ancora profondamente aperta. Ma è forse il tema del cognome pesante a scaldare maggiormente la figlia dell'allenatore, che non risparmia una frecciata: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. E su questo tema Katia fa anche nomi e cognomi.
