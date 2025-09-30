Geolier e Chiara Frattesi sono stati protagonisti di un'estate romantica e molto social. Viaggi in famiglia e con gli amici, ora silenzio

Redazione1908 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 17:33)

Geolier e Chiara Frattesi sono stati protagonisti di un'estate romantica e molto social. Viaggi in famiglia e con gli amici, dediche romantiche, momenti da ricordare per sempre.

Ma se fino a qualche settimana fa la coppia era protagonista in giro e sui social, ora regna uno strano silenzio che ha subito insinuato nei fan dubbi sulla loro relazione. Aria di crisi? La loro romantica storia è già giunta ai titoli di coda? Arriva un'indiscrezione da Alessandro Rosica: