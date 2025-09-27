FC Inter 1908
C'è stato un tempo, non troppo lontano, in cui Giampiero Mughini era uno dei volti noti della tv. Oggi, a 85 anni, la situazione è diversa
Redazione1908

C'è stato un tempo, non troppo lontano, in cui Giampiero Mughini era uno dei volti più noti della tv. Oggi, a 85 anni, la situazione è molto diversa, a livello economico, di salute e di presenza sui media. Lo rivela lo stesso giornalista nel corso di un'intervista concessa a Il Foglio: CONTINUA A LEGGERE

