Oggi è il compleanno di Cruz: il messaggio dell’Inter per il Jardinero

Matteo Pifferi Redattore 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 21:16)

Oggi compie 51 anni Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell'Inter. E proprio il club nerazzurro dedica un lungo messaggio al centravanti argentino che ha vestito la maglia dell'Inter dal 2003 al 2009.

"Nato il 10 ottobre del 1974 a Santiago del Estero, Julio Cruz oggi compie 51 anni. Arrivato all'Inter nell'estate del 2003 ha iniziato la sua storia nerazzurra lasciando un ricordo indimenticabile con la sua prima rete, realizzata in Champions League dove ha sbloccato il match contro l'Arsenal vinto per 3-0 nel leggendario stadio di Higbury.

Da quel momento ha indossato la maglia nerazzurra per sei stagioni in cui si è contraddistinto per grande professionalità e totale dedizione alla causa. Indimenticabile anche il suo gol nel derby del marzo 2007 che fu decisivo per la conquista dello Scudetto.

Complessivamente ha messo a segno 75 reti in 195 presenze, tra il 2003 e il 2009 contribuendo alla vittoria di due Coppe Italia, tre Supercoppe di Lega e quattro Scudetti regalando gol spettacolari e giocate di qualità. Da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri tanti auguri al "Jardinero" Julio Ricardo Cruz!"