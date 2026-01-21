Diego Costa aveva vinto con il Chelsea di Mourinho ed era al club londinese da due stagioni quando a Londra è arrivato Conte

Diego Costa aveva vinto con il Chelsea di Mourinho ed era al club londinese da due stagioni quando a Londra è arrivato Conte. Il loro rapporto si era incrinato nel 2017 quando l'allenatore accusò il giocatore di essere troppo distratto dalle voci di mercato che parlavano di una grossa offerta dalla Cina. La conseguente lite con lui e il suo staff tecnico aveva portato alla mancata convocazione contro il Leicester. Ma alla fine il calciatore era rimasto un Blues. Ora, a distanza di tempo, l'attacco durissimo all'attuale tecnico del Napoli: CONTINUA A LEGGERE