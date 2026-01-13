FC Inter 1908
Tarquinio: “Quando Suma mi ha punito per un mese! Satta? Qualunque sia il suo mestiere…”

La giornalista si è raccontata nel podcast Centrocampo
Alessia Tarquinio è stata ospite nel podcast Centrocampo, dove ha raccontato il suo percorso che l'ha portata a diventare giornalista sportiva. L'amore per il giornalismo è un amore che viene da lontano e nasce seguendo la musica, il teatro, lo spettacolo. Poi un'assenza in redazione le offre l'opportunità di iniziare ad occuparsi di calcio. La prima vera esperienza è a Milan Channel con Mauro Suma. Alessia parla del rapporto controverso con il direttore del canale tematico rossonero e anche della polemica sul ruolo di Melissa Satta in Sky: CONTINUA A LEGGERE.

