Alessia Tarquinio è stata ospite nel podcast Centrocampo, dove ha raccontato il suo percorso che l'ha portata a diventare giornalista sportiva. L'amore per il giornalismo è un amore che viene da lontano e nasce seguendo la musica, il teatro, lo spettacolo. Poi un'assenza in redazione le offre l'opportunità di iniziare ad occuparsi di calcio. La prima vera esperienza è a Milan Channel con Mauro Suma. Alessia parla del rapporto controverso con il direttore del canale tematico rossonero e anche della polemica sul ruolo di Melissa Satta in Sky: CONTINUA A LEGGERE.