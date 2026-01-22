Il rapporto tra Antonio Conte e Diego Costa è sempre stato complicato. Iniziato quando l’allenatore guidava il Chelsea e Costa era un suo calciatore, dal 2017 in poi è diventato una vera e propria guerra, fatta di sms e di dichiarazioni al vetriolo. L’ultimo capitolo è molto recente. Proprio le parole del centravanti spagnolo, rilasciate al podcast di John Obi Mikel: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita Diego Costa pesantissimo: “Conte sempre con quel muso lungo. Forse non fa sesso”
news
Diego Costa pesantissimo: “Conte sempre con quel muso lungo. Forse non fa sesso”
L’ultimo capitolo Diego Costa contro Conte è molto recente: proprio le parole del centravanti spagnolo, rilasciate al podcast di Obi Mikel
© RIPRODUZIONE RISERVATA